С 1 марта железнодорожные грузоперевозки могут подорожать на 15%

Министерство инфраструктуры Украины намерено повысить тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15% с 1 марта текущего года, сообщил глава Мининфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе круглого стола.

«С 1 марта в случае, если мы вовремя получим все согласования», - сказал министр, отметив, что повышение тарифов уже согласовано с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли.

В то же время, в пресс-службе "Укрзализныци" УНИАН уточнили, что в проекте консолидированного финансового плана компании на 2016 год предусмотрено повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в пределах Украины на 15% с марта текущего года, а в среднем за год повышение составит 13%.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15%, и с 1 июля – еще на 15%.

Однако это повышение не состоялось из-за несогласованности Министерства экономического развития и торговли и Министерства финансов.

Крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности в письме обратились к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.

Стоит отметить, что "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.