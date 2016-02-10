Евросоюз профинансировал создание интерактивной карты украинских дорог

Европейский Союз выделил средства на проект по созданию интерактивной карты украинских дорог, которая будет содержать информацию о состоянии автодорог, а также проведении их ремонта, сообщил на своей странице в сети Facebook глава департамента автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Роман Хмиль.

"Мы получили финансирование на создание геоинформационной системы дорог Украины. Хотим создать интегрированную систему, которая будет полезна и дорожникам, и менеджерам отрасли и общественности", - написал чиновник, добавив, что в ближайшее время министерство сосредоточится на создании данной системы.

При этом в комментарии УНИАН Хмиль уточнил, что речь идет о технической помощи Евросоюза для Мининфраструктуры в сумме эквивалентной 300 млн грн.

Он также напомнил, что ранее несколько аналогичных пилотных проектов уже были запущены силами волонтеров, но они имели ограниченные возможности.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство Министерства инфраструктуры сообщило о запуске в ближайшее время проекта по контролю за качеством выполнения дорожных работ, средства на который выделит Всемирный банк. В частности, по итогам проведения тендера будет выбрана компания, которая будет осуществлять независимый контроль качества строительства и ремонта украинских дорог. Ожидается, что финансирование первого тендера составит около 350 тыс. долл.

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По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн. При этом свыше 90% украинских дорог нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции. В госбюджете Украины на 2016 год предусмотрено увеличение финансирование на развитие и содержание дорог в два раза по сравнению с 2015 годом - до 6,57 млрд грн.