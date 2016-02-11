В России возникли проблемы с запуском спутников нового поколения

В Минобороны России возникли проблемы с космическими аппаратами связи нового поколения, что вынудило министерство вернуться к закупкам спутников связи «Меридиан».

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ракетно-космической отрасли и в Минобороны.

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По данным газеты, первый высокоэллиптический аппарат «Сфера-В» должен был быть выведен на орбиту в 2018 году, но в итоге запуск состоится не ранее 2021 года. Это, в свою очередь, может привести к риску отсутствия любого аппарата на высокоэллиптических орбитах.

«Это непременно сказалось бы на возможностях всей системы, допустить такой катастрофы мы не могли»,– рассказал офицер Минобороны.

Сообщается, что для избежания данных рисков, министерство решило вернуться к закупкам связных спутников «Меридиан». На эти цели было выделено дополнительно 14 млрд рублей. Еще более 8 млрд рублей уйдет на средства выведения спутников – ракеты-носители типа «Союз-2.1» и разгонных блоков «Фрегат».

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Источники газеты в космической отрасли уточняют, что данная замена является временной. Военным необходимы аппараты, способные обеспечивать связь практически на всей территории Арктики, но "Меридианы" с этой задачей в полной мере не справятся.