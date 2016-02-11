"Укравтодор" расторг трудовые соглашения с руководителями в пяти областях

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило руководителей своих структурных подразделений - Службы автомобильных дорог в Черкасской, Николаевской, Черниговской, Львовской и Ивано-Франковской областях из-за выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий по результатам проведения аудита и передал соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил глава "Укравтодора" Андрей Батищев.

"На сегодня аудиторами уже проверено Службы автомобильных дорог (САД) в Черкасской, Николаевской, Черниговской, Львовской и Ивано-Франковской областях, где выявлены факты должностной халатности и недостаточного контроля за использованием средств. В результате с руководителями САД уже расторгнуты трудовые отношения, а материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Впереди аудиты в других областях Украины", - сообщил Батищев.

Он также отметил, что "Укравтодор" проводит как внутренние контрольные мероприятия, так и аудит с целью контроля финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, которые находятся в сфере управления дорожного госагентства.

Он уточнил, что в основном аудиты проводятся согласно плану, но бывают и внеплановые проверки деятельности предприятия.

"Иногда, если на то есть веские основания, такие как обращение граждан или правоохранительных органов, или производственная необходимость, когда нужно срочно проанализировать сложившуюся ситуацию, проводятся внеплановые контрольные мероприятия", - подчеркнул руководитель "Укравтодора".

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 7 октября 2015 года назначил главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Андрея Батыщева, до этого занимавшего должность заместителя главы правления госкомпании "Автомобильные дороги Украины", которая была ликвидирована правительством в июле прошлого года.

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В 2015 году Министерство инфраструктуры начало процесс децентрализации системы управления дорожным хозяйством, что предполагает передачу дорог местного значения в управление местным органам власти. Кроме того, министерство намерено лишить "Укравтодор" функций исполнителя и контролера, оставив ему лишь полномочия выступать заказчиком строительства дороги.