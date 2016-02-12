Россия сдает позиции: обменялась с Украиной разрешениями на транзитные грузоперевозки

Украина и Россия обменялись временными разрешениями на осуществления транзитных грузоперевозок до проведения переговоров по разрешению вопроса транзитных грузоперевозок между странами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

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"Мы обменялись определенным количеством разрешений, чтобы не останавливать полностью наш транзит в Азию. Точная квота будет определена во время переговоров в первом квартале 2016 года", - сообщили представители ведомства.

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Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на транзит украинских грузов в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу с 1 января 2016 года.