Поляки обжаловали результаты тендера на перенос номера, который выиграл "экс-охранник" Порошенко

Польская компания «Т4В», принимавшая участие в тендере по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP), подала жалобу в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с целью оспорить результаты торгов, проведенных госпредприятием «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

«Принята к рассмотрению жалоба ООО "Т4В" о нарушении ГП "Украинский государственный центр радиочастот" законодательства во время проведения закупки», - говорится в сообщении.

Компания «Т4В», выступившая с ценовым предложением 82,3 млн грн, стала третьей компанией, которая решила обжаловать результаты торгов в АМКУ. Ранее в комитет уже обратились украинские IT-компании «Технический центр интернет» (ТЦИ) и «Эс Ай Центр».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля АМКУ оставил без рассмотрения жалобу «ТЦИ» в связи с «нарушением жалобщиком требований Закона Украины об осуществлении государственных закупок». Заявление «Эс Ай Центра» комитет рассмотрит 2 марта и не позднее 18 марта примет окончательное решение по данному вопросу.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

25 января 2016 года УГЦР объявил компанию «Диалинк» победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 млн грн.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк» с ценовым предложением 67 млн грн с НДС, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Эс Ай центр» - 25,8 млн грн и «Технический центр интернет» - 17,7 млн грн. Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Диалинк» - 71,8 млн грн, «Эс Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн и «Украинские специальные системы» - 89,3 млн грн.

Необходимость внедрения услуги переноса номера закреплена в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Как писали «Наші гроші», к фирме «Диалинк» имеет отношение Геннадий Ильин - экс-депутат Киевсовета из президентской фракции «Солидарность», бывший начальник охраны Петра Порошенко.