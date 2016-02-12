Яресько представила законопроект об уполномоченных экономических операторах

Министерство финансов Украины разработало законопроект о статусе уполномоченного экономического оператора для предприятий, осуществляющих экспортно-импортные операции.

Как подчеркнула на брифинге министр финансов Наталья Яресько, представляя проект документа, статус позволит украинским предприятиям проходить таможенные процедуры по упрощенной схеме.

По словам Яресько, законопроект определяет критерии предоставления статуса, устанавливает таможенные упрощения, которые могут быть предоставлены, представляет упрощенную таможенную декларацию, устанавливает процедуры признания аналогичного статуса предприятий из других стран.

«Наличие статуса даст возможность предприятиям пользоваться преимуществами при растаможивании товаров. Это увеличит конкурентоспособность предприятий», - отметила глава Минфина.

При этом она сообщила, что в настоящее время законопроект проходит юридическую экспертизу, затем будет вынесен на рассмотрение Кабмина и после этого – парламента.

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Ранее в Минфине отмечали, что законопроект о статусе уполномоченного экономического оператора является составляющей частью реформы фискальной службы в целом и таможни в частности.