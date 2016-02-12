Скандальный тендер по переносу номеров: суд отказал участнику в обжаловании результатов

Хозяйственный суд города Киева отказал компании «Технический центр интернет» (ТЦИ), принимавшей участие в тендере по внедрению услуги переноса номера при смене мобильного оператора (MNP), в обжаловании результатов торгов.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), которое проводило данный тендер.

«Хозяйственный суд, учитывая аргументы сторон относительно конкурсных торгов на закупку услуги MNP, пришел к выводу о том, что обеспечение иска путем запрета УГЦР совершать любые действия в рамках процедуры закупки не является мерой, адекватной заявленным требованиям», - говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы госпредприятия, основной причиной отказа суда послужило то, что компания «ТЦИ» не принимала участия в повторных торгах.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля АМКУ оставил без рассмотрения жалобу «ТЦИ» в связи с «нарушением жалобщиком требований Закона Украины об осуществлении государственных закупок». Заявление «Эс Ай Центра» комитет рассмотрит 2 марта и не позднее 18 марта примет окончательное решение по данному вопросу.

В связи с обжалованием результатов тендера в суде УГЦР сможет запустить услугу MNP не ранее августа.

О начале процедуры государственных закупок услуг создания и внедрения централизованной базы данных, необходимой для запуска услуги MNP, Госцентр объявил в сентябре 2015 года.

25 января УГЦР объявил компанию «Диалинк» победителем тендера по внедрению услуги MNP со стартовой ценой 71,8 млн грн.

В первом тендере приняли участие 4 компании: «Диалинк» с ценовым предложением 67 млн грн с НДС, «Т4в» - 62,3 млн грн, «Эс Ай центр» - 25,8 млн грн и «Технический центр интернет» - 17,7 млн грн. Однако УГЦР на заседании 5 ноября заявил, что ни один из участников не предоставил полного пакета документов, предусмотренного законом об осуществлении госзакупок, и объявил о повторном проведении конкурса.

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В повторном тендере приняли участие 6 компаний: Huawei, предложившая цену с НДС 26,9 млн грн, Ericsson - 107,7 млн грн, «Диалинк» - 71,8 млн грн, «Эс Ай Центр» - 39,6 млн грн, «Т4в» - 82,3 млн и «Украинские специальные системы» - 89,3 млн грн.

Необходимость внедрения услуги переноса номера закреплена в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.