В обход России: второй поезд из Украины прибыл в Азербайджан

Поезд, объединяющий маршруты поезда «Викинг» (Драугисте – Ильичевск) и поезда, курсирующего из Ильичевска в Китай в обход России через Грузию, Азербайджан и Казахстан, прибыл в город Баку (Азербайджан), сообщается на сайте Каспийского морского пароходства.

«После отправления по международному Транскаспийскому транспортному маршруту из Украины второй тестовый поезд будет отправляться из Баку 12 февраля. Поезд, состоящий из 32 вагонов, загруженных пищевыми продуктами и металлическими изделиями, 7 февраля отправился на пароме из Ильичевска по маршруту Украина – Черное море – Грузия – Азербайджан – Каспийское море – Центральная Азия», - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что 31 вагон будет отправлен в порт Туркменбаши (Туркменистан) на пароме «Карабах», еще один вагон будет отправлен в порт Актау (Казахстан).

Как сообщал УНИАН, ранее правительство заявляло, что организованный Украиной поезд, идущий из Украины в Китай по альтернативному маршруту в обход России, может быть соединен с поездом «Викинг» сообщением Ильичевск – Клайпеда в рамках подписанного с Литвой меморандума.

Торжественное отправление грузового поезда из Украины в Китай по маршруту Великого Шелкового пути состоялось 15 января. Поезд прибыл на границу с Китаем 31 января. Обходной маршрут был разработан в начале января текущего года в ответ на действия Российской Федерации, запретившей с 4 января транзит украинских товаров по российской территории в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года.

Читайте такжеЯценюк: необходимо ускорить и удешевить маршрут в Китай в обход России

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» курсирует с 2003 года по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Драугисте (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км, время в пути – 52 часа. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.