"Все на разворот": На Буковине и Житомирщине активисты присоединились к блокированию российских грузовиков

Как передает корреспондент УНИАН, в ночь на 13 февраля группа активистов из числа волонтеров, участников АТО и членов общественных организаций «Правый сектор» и «Самооборона» заблокировали пропуск грузовых транспортных средств с российскими номерными знаками через украинско-румынскую границу.

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«Мы прошлись по очень большой очереди и разворачиваем фуры обратно в «Москаляндию». Порубное закрыто для москальских фур», - сообщила участница акция Любовь Кукурузяк.

По состоянию на утро 13 февраля активисты заблокировали движение 10 грузовиков с российскими номерами.

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«Перед международным пунктом пропуска для автомобильного сообщения «Порубное-Сирет» Черновицкой таможни активисты «Правого сектора» и «Самообороны» с участием волонтеров частично заблокировали пропуск транспортных средств через таможенную границу Украины», - сообщает пресс-служба Черновицкой таможни ГФС.

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«Акция направлена на прекращение следования грузов, перемещаемых транспортными средствами с регистрационными номерами Российской Федерации. По состоянию на 8 утра 13 февраля в пункте пропуска заблокировано 10 грузовиков. Пропуск других транспортных средств осуществляется в обычном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.

Около 20 активистов сегодня утром начали блокирование российских фур при въезде на территорию международного пункта пропуска «Выступовичи» в Житомирской области.

В Овручском районе группа активистов из числа волонтеров, ОО «Движение Автомайдан Житомир» и «Самооборона» частично заблокировали пропуск грузовых транспортных средств с российскими номерными знаками через белорусско-украинскую границу.

«Все на разворот!», - сообщил участник акции Валерий Арушанян. По состоянию на утро 13 февраля активисты заблокировали движение 10 грузовиков с российскими номерами. Акция продолжается и продолжится завтра, утверждают ее участники.

Как сообщал УНИАН, ранее подобная акция началась на въезде в Закарпатскую область, через которую фуры должны ехать в Словакию и Венгрию. Также активисты из Львовской и Волынской областей блокируют российские грузовики.

Акция проходит на фоне того, что Польша запретила въезд на свою территорию российскому грузовому транспорту. Поэтому фуры, которые ехали из России в ЕС через Беларусь, начали въезжать в Украину на Волыни, чтобы попасть из Закарпатья в Словакию или Венгрию.

Россия с 1 января запретила украинский транзит в Казахстан, однако Украина отказалась официально объявлять запрет в ответ.