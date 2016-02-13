"Блокада" российских фур: к акции присоединилась Ривненщина

Группа активистов из Ривненской области присоединилась к акции по блокированию проезда российских грузовиков. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба организации УНА-УНСО.

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"С 12 февраля Ривненская область включилась в акцию блокады белорусской границы для российских грузовых машин. УНСО Ривненщины принимает участие в блокаде российских грузовиков совместно с другими общественными организациями. Заблокирована для проезда российских грузовых машин трасса, которая ведет ко границе Беларуси в населенном пункте Дубровица", - говорится в сообщении.

Как рассказывают участники блокады, 12 февраля они не пропустили ни одной фуры. Информация о блокпостах распространилась, машины начали разворачиваться еще в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее подобная акция началась на въезде в Закарпатскую область, через которую фуры должны ехать в Словакию и Венгрию. Также активисты со Львовщины и Волыни блокируют российские грузовики.

Акция происходит на фоне того, что Польша запретила въезд на свою территорию российскому грузовому транспорту. Поэтому фуры, которые ехали из России в ЕС через Беларусь, начали въезжать в Украину на Волыни, чтобы попасть из Закарпатья в Словакию или Венгрию.

Также к блокированию грузовиков присоединились Житомирщина и Буковина.

Россия с 1 января запретила украинский транзит до Казахстана, однако Украина отказалась официально объявлять запрет в ответ.