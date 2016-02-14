Порошенко и премьер Грузии обсудили перспективы развития нового "шелкового пути"

Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности развитие нового маршрута "шелкового пути", проведения в текущем году очередного заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Как отмечается в сообщении, Порошенко выразил благодарность грузинской стороне за предоставление гуманитарной помощи нашей стране, а также содействие в реабилитации украинских детей и раненых военнослужащих на территории Грузии.

Также Порошенко пригласил премьер-министра Грузии посетить Украину.