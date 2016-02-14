Россия официально запретила движение украинских грузовиков по своей территории

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минтранса РФ.

«Действие указанных мер будет сохраняться до урегулирования украинской стороной ситуации с неправомерным блокированием российских грузовых автотранспортных средств на территории Украины», - говорится в сообщении.

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В Минтрансе РФ отметили, что акции по блокированию российских фур на территории Украины «являются грубым нарушением Соглашения между Правительством РФ и Правительством Украины о международном автомобильном сообщении, согласно которому стороны обеспечивают возможность осуществления транзитных перевозок по своим территориям».

По данным российского ведомства, в настоящее время в разных областях Украины продолжают оставаться заблокированными более 100 грузовых автомобилей, более 500 грузовых автомобилей не могут въехать на территорию Украины со стороны государств Европейского союза, возвращаясь в РФ. При этом, отмечают в Минтрансе РФ, только за 11-12 февраля 2016 года был обеспечен беспрепятственный въезд или выезд на территорию России 1038 украинских грузовых транспортных средств.

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«В качестве ответной меры Россия приостановила движение грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Украине, по своей территории», - подчеркнули в сообещнии.

Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию, по недопущению выезда с Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. Акция распространилась на ряд областей.