Сумские активисты присоединились к блокированию российских грузовиков

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Сумского городского совета от партии «Всеукраинское объединение «Свобода», член исполнительного комитета горсовета Максим Галицкий, разместив соответствующие фотографии.

Читайте такжеМоскаль: Кабмин должен срочно решить, что делать с российскими фурами, которые транзитом въезжают в Украину

«Сумы присоединяются к «медвежьей блокаде». Требуем прекратить транзит российских товаров через Украину, а также вывоз стратегических товаров из Украины в страну-агрессор. Если власть неспособна к решительным действиям и шагам - сознательные граждане должны перебирать инициативу на себя!», - подчеркнул активист.

Он также попросил председателя Сумской областной государственной администрации Николая Клочко обратиться к руководству государства с требованием запретить въезд российских грузовиков на территорию Украины, а также призвал неравнодушных жителей города поддержать инициативу активистов.

«Призываем всех неравнодушных местных жителей, общественные объединения присоединиться к бессрочной акции и подъезжать на блокпост по проспекту Курскому на выезде из Сум. Уже на месте будем договариваться о дежурстве. Тепло одевайтесь, с собой берите дождевики, что-то перекусить и хорошее настроение», - написал Галицкий.

На фотографиях видно, что активисты устроили блокпост, вывесив на ней флаг Украины, а также не позволяют проезжать грузовикам с российскими номерами.

Как сообщал УНИАН, утром 12 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

Блокирование началось во Львовской и Волынской областях на трассах, ведущих в пункты пропуска на государственной границе, а также на границе Закарпатской и Львовской областей, где активисты блокировали около 50 фур с российскими номерами, которые двигались в сторону границы.

По данным активистов, на сегодняшний день акция уже объявлена в 9 областях: Закарпатской, Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Житомирской.

Участники блокады требуют признать Россию страной-агрессором во всех сферах общественно-политической жизни Украины, в частности, путем запрета на размещение бизнеса оккупантов на украинской земле, прекращения торговли с Россией, установления запрета на въезд и транзит через Украину российского грузового транспорта.