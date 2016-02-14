Украина начала консультации с ЕС относительно транзита российских фур

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«В связи с ситуацией, которая сложилась с прохождением через территорию Украины грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, по результатам рассмотрения данного вопроса на правительственном совещании 12 февраля 2016 года Мининфраструктуры инициировало проведение ежедневных заседаний Оперативного штаба реагирования с участием представителей Минэкономразвития, ГФС, Госпогранслужбы, Национальной полиции и других заинтересованных органов власти. Основным заданием штаба является постоянный мониторинг ситуации и выработка согласованного предложения на рассмотрение Кабинета министров», - сказано в сообщении.

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При этом в министерстве добавили, в настоящее время также проводятся технические консультации с представителями Европейской комиссии и отдельными государствами-членами ЕС.

Проведение заседания Кабинета министров Украины, где будет принято соответствующее решение по ситуации, запланировано на 15 февраля 2016 года, сообщили в Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля общественные активисты начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

По данным активистов, на сегодняшний день акция уже объявлена в 10 областях: Закарпатской, Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской и Сумской областях.

Участники блокады требуют признать Россию страной-агрессором во всех сферах общественно-политической жизни Украины, в частности, путем запрета на размещение бизнеса оккупантов на украинской земле, прекращения торговли с Россией, установления запрета на въезд и транзит через Украину российского грузового транспорта.

Сегодня, 14 февраля, Минтранс РФ заявил, что Россия в ответ на блокирование ее фур приостановила движение по своей территории грузовиков с украинской регистрацией.

По данным Минтранса РФ, в настоящее время в различных областях Украины остаются заблокированными более 100 грузовых автомобилей, свыше 500 грузовиков не могут въехать на территорию Украины со стороны государств ЕС, возвращаясь в РФ.

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