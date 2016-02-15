Россия заявила о задержании 152 украинских фур на своей территории

Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

"По состоянию на 09:00 15.02.2016 г. на территории РФ задержано 152 автотранспортных средства, принадлежащих украинским перевозчикам. Случаев совершения противоправных действий со стороны водителей автомобилей не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "до получения дополнительных указаний от Министерства транспорта РФ инспекторы Ространснадзора в ходе осуществления транспортного контроля грузовых автотранспортных средств, зарегистрированных в Украине, составляют протокол изъятия с описью документов и помещают автотранспортное средство на специализированную стоянку".

Согласно сообщению, указанная мера не касается режима транзита из Украины в Казахстан.

Как сообщал УНИАН, Россия в качестве ответной меры на блокировку российских фур на территории Украины приостановила движение грузовых автотранспортных средств, зарегистрированных в Украине.