Кабмин приостановил транзит российских грузовиков по территории Украины

Кабинет министров Украины принял решение временно приостановить перемещение российских грузовых автотранспортных средств по территории Украины.

В пресс-службе Кабмина сообщили, что соответствующее решение было принято по итогам правительственного совещания сегодня утром в ответ на действия Российской Федерации, которая, в нарушение правил и процедур Всемирной торговой организации и двустороннего межправительственного соглашения в отношении автомобильных перевозок в одностороннем порядке остановила движение украинских грузовых автотранспортных средств по территории России.

"До момента получения объяснений и решения данного спора Украина временно приостанавливает действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины", - цитирует пресс-служба премьер-министра Арсения Яценюка.

Также сообщается, что в связи с тем, что Россия в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

"Мы требуем от России безотлагательно выполнить требования Всемирной торговой организации (ВТО), восстановить транзитное движение украинских автотранспортных средств", - цитирует пресс-служба главу украинского правительства.

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Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами-членами Европейского Союза.

Кроме того, в сообщении отмечается, что по результатам правительственного совещания Министерство инфраструктуры Украины и Министерство иностранных дел Украины примут соответствующие меры.

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Как сообщал УНИАН, ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории. Позднее торговый представитель Украины Наталья Микольская на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что информация о полной остановке украинских грузовиков не отвечает действительности.

"Единственные ограничения, имевшие место, - это транзит в Казахстан через Россию товаров, попавших "под эмбарго". Зафиксированы отдельные случаи проблем с пересечением границы России украинскими водителями", - сообщила Микольская.

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Вместе с тем, с 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.