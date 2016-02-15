Российские фуры разворачиваются в Украине и возвращаются в Беларусь

12:54, 15 февраля 2016
Транспорт/Связь
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Российские грузовики, которые направляются в страны ЕС, разворачиваются в Украине и возвращаются в Беларусь.

Пограничный знак на украинско-российской государственной границе

"Российские фуры, которые не смогли проехать территорию Украины для выезда в страны Евросоюза из-за заблокированных трасс, возвращаются в Беларусь", - заявил пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Александр Тищенко, сообщает БЕЛТА.

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Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

В воскресенье, 14 февраля, о решении запретить движение украинских грузовиков по территории РФ заявили в Минтранс РФ в ответ на "блокаду" российских фур в Украине.

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