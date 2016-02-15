Медведев пригрозил запретить въезд в Россию всех видов транспорта из Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал "безобразием" действия Украины, блокирующей движение российских фур.
Также Медведев не исключил запрета на движение по территории России всех видов транспорта с территории Украины, передает ТАСС.
"Ответные меры, которые были приняты для того, чтобы побудить украинскую сторону с этой ситуацией (задержкой российских фур) разобраться, дополнительные контрольные полномочия необходимо использовать в настоящий момент в отношении всех видов транспорта, который двигается с территории Украины", - заявил глава российского правительства.
Кроме того, Медведев поручил "продолжить консультации по линии МИДа, министерства транспорта, российского посольства".
Читайте такжеРоссия заявила о задержании 152 украинских фур на своей территорииНапомним, сегодня Украина временно прекратила транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.
Как сообщал УНИАН, ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.
В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.