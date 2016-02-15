Яценюк требует от России отменить запрет на транзит украинских грузовиков

Украина требует от России отменить неправомерное решение о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории, принятое 14 февраля.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Позиция России - это полный отказ от норм международного права. Россия начала не только военную агрессию, но также финансовую, экономическую и информационную (против Украины - УНИАН). Несмотря на то, что у нас есть ряд соглашений в сфере экономики, Россия наложила торговое эмбарго против Украины как плату за соглашение об ассоциации с ЕС, - сказал он. - Украина действует исключительно в соответствии с нашими международными обязательствами. Россияне вчера безосновательно заявили о том, что они запрещают перемещение украинских грузовиков. Украина обратилась с нотой к РФ с требованием пояснить, что произошло и на основании чего было принято решение. До того момента, пока РФ не даст ответ, временные транзитные разрешения российским грузовикам приостановлены. Я требую от России не просто пояснений, а снятия незаконного решения».