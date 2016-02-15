Россия озвучила сроки запрета на проезд для украинских грузовиков

Об этом заявил замминистра транспорта России Николай Асаул в интервью одному из российских телеканалов, сообщает РБК.

Он сообщил, что сейчас движение российских грузовиков по территории Украины по-прежнему затруднено, и сейчас российская сторона ждет дальнейших разъяснений. «Пока таких официальных ответов мы не получали, хотя официальный запрос был направлен сразу же после получения информации о первых фактах остановки», — добавил Асаул, отметив, что Москва рассчитывает на решение в течение сегодняшнего дня.

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«Мы получаем информацию от Министерства инфраструктуры Украины, что Кабинет министров вырабатывает соответствующее официальное постановление по данной тематике», — заключил он.

По словам замминистра РФ, за несколько дней до начала блокировки грузовиков Москва и Киев обменялись квотой разрешений на текущий год. «То есть со стороны официальных властей не было заявлено никаких ограничений российского транспорта», — заключил он.

Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

В воскресенье, 14 февраля, о решении запретить движение украинских грузовиков по территории РФ заявили в Минтранс РФ в ответ на "блокаду" российских фур в Украине.