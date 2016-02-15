Украина и Россия проводят консультации по возобновлению транзита грузовиков

Украина и Россия проводят технические консультации по вопросу возобновления перемещения грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

«На сегодня ведутся активные технические консультации (с Минтрансом РФ – УНИАН). Надеюсь, в ближайшее время будет выработано согласованное решение по данной теме», - сказал он.

Пивоварский также сообщил, что Польша заблокировала транзит российских грузовиков по своей территории, так как польское и российское министерства транспорта пока не договорились об установлении количества квот для осуществления транзитных перевозок.

«По моей информации, на следующей неделе должна быть встреча наших польских друзей с российским Министерством транспорта, на котором они могут принять решение о том, что они договорились о квотах. Это означает, что транзит российских фур сможет пойти через территорию Польши», - отметил он.

Глава Мининфраструктуры также сообщил, что на сегодняшний день нет ограничений транзита российских фур через территорию стран Прибалтики.

«Когда в прессе говорят, что Турция запретила транзит российских фур, - это не соответствует действительности в связи с тем, что РФ ввела эмбарго на некоторые товары из Турции и существенно упал поток турецких товаров и авто в Россию и в обратном направлении», - подчеркнул Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, несколькими часами ранее Кабмин сообщил, что до момента получения объяснений от РФ и решения данного спора Украина временно приостанавливает действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины.

В связи с тем, что Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории.

Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами-членами Европейского Союза.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.

С 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.