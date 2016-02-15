К блокаде российских фур присоединилась еще одна область

Активисты из Одесской области присоединились к блокированию транзита российских фур. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Правого сектора" Одессы Сергей Стерненко.

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В доказательство он показал фотографию грузовика с подписью "Первый пошел. Одесская блокада. Развернули в Россию. Подготовительная работа продолжается".

Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

До 15 февраля в Украине к акции по блокированию присоединились активисты из 9 регионов: Волыни, Ривненщины, Закарпатья, Львовщины, Ивано-Франковска, Буковины, Житомирщины, Днепропетровщины и Винниччины.

В воскресенье о решении запретить проезд украинских грузовиков по территории РФ в ответ на "блокаду" в Украине заявили в российском Минтрансе.