К блокаде российских фур присоединилась еще одна область

15:13, 15 февраля 2016
Транспорт/Связь
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Одесщина стала десятым регионом, который принял участие в блокировании.

Facebook / Сергей Стерненко

Активисты из Одесской области присоединились к блокированию транзита российских фур. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Правого сектора" Одессы Сергей Стерненко.

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В доказательство он показал фотографию грузовика с подписью "Первый пошел. Одесская блокада. Развернули в Россию. Подготовительная работа продолжается".

Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

До 15 февраля в Украине к акции по блокированию присоединились активисты из 9 регионов: Волыни, Ривненщины, Закарпатья, Львовщины, Ивано-Франковска, Буковины, Житомирщины, Днепропетровщины и Винниччины.

В воскресенье о решении запретить проезд украинских грузовиков по территории РФ в ответ на "блокаду" в Украине заявили в российском Минтрансе.

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