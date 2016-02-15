В России сообщили подробности блокирования украинских грузовиков

Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями, сообщает ТАСС.

"На данный момент движение украинских транспортных средств по территории России остановлено, кроме - пока - транспортных средств, которые движутся в Казахстан в соответствии с принятым решением под конвоем. Эти транспортные средства пока не остановлены", - сказал вице-премьер.

Читайте такжеРоссия заявила о задержании 152 украинских фур на своей территории

Дворкович отметил, что до вчерашнего дня российская сторона не предпринимала никаких мер в отношении украинских перевозчиков.

Как сообщал УНИАН, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины.

В воскресенье, 14 февраля, о решении запретить движение украинских грузовиков по территории РФ заявили в Минтранс РФ в ответ на "блокаду" российских фур в Украине.