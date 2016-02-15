СБУ запретила въезд в Украину экипажам морских судов, которые незаконно заходят в порты Крыма

Как сообщает пресс-центр СБУ, в связи с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее такие иностранцы не смогут посетить Украину в течение следующих трех лет, в том числе в составе экипажей других морских судов.

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Украина закрыла контрольно-пропускные пункты в морских портах Автономной Республики Крым, в связи с чем попасть на оккупированную территорию можно исключительно с материковой части Украины в установленном законом порядке.