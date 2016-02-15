На Закарпатье перевозчики на два часа перекрыли трассу Киев – Чоп (фото, видео)

Всего в блокировании приняли участие около 70 человек. Люди ходили по пешеходному переходу, блокируя движение. Обочины заблокировали собственными автомобилями – и легковыми, и грузовыми, передает mukachevo.net.

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Как пояснили участники блокады, они перекрыли движение по трассе в ответ на то, что в России заблокировали их закарпатских коллег. А это соответственно было сделано в ответ на блокаду в Украине российских грузовиков, которая стартовала 11 февраля из Закарпатья, и уже охватила 11 областей Украины.

Дальнобойщики требуют от украинской власти вмешаться в ситуацию и разблокировать движение украинских грузовиков через Россию (преимущественно в Казахстан и обратно).

Эти требования, похоже, закарпатские перевозчики ставят, довольно стихийно.

Во всяком случае журналисты издания не смогли на месте событий сконтактировать с хоть каким-то координатором или представителем протестующих. Свои действия перевозчики координируют через социальные сети. Больше всего среди протестующих – перевозчиков из известного именно по этой профессии на Закарпатье села Заречье.

Около 14:30 синхронно с началом ливня международная трасса была разблокирована после того, как на место событий прибыли силовики – СБУ, полиция. В то же время, участники акции подчеркнули, что дают время до вечера вторника, 16 февраля, и если их не услышат и власть не начнет решать проблему, тогда будут блокировать движение транспорта в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, несколькими часами ранее Кабмин сообщил, что до момента получения объяснений от РФ и решения данного спора Украина временно приостанавливает действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины.

В связи с тем, что Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории.

Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами-членами Европейского Союза.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.

С 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.