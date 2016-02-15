Активисты не собираются прекращать блокаду российских фур и готовятся ко "второму этапу"

Об этом говорится в заявлении координаторов блокады Николая Марчишака и Тараса Деяки на странице "Карпатская Сечь - Националисты Закарпатья" в Facebook.

По их словам, решение Кабмина "является половинчатым".

"Координаторы Всеукраинской мирной акции блокирования передвижения российских грузов по территории Украины заявляют: Блокада – продолжается! По нашему мнению, решение Кабмина является половинчатым", - пишут активисты.

Сейчас рассматривается возможность блокады российских фур, въезжающих на территорию Украины из Европы.

"Сейчас рассматриваем возможность введения второго этапа блокады, который может коснуться и блокирование въезда транзитных грузов из Евросоюза в Украину", - заявляют участники блокады.

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Активисты требуют от правительства и парламента дать "четкий и содержательный ответ и сформулировать на государственном уровне конкретные решения относительно запрета транзита российских грузовиков по территории Украины" до 18:00 16 февраля.

"Считаем недопустимыми и "торги" между правительствами России и Украины относительно транзита грузов", - отмечают координаторы блокады.

Сами активисты блокады назвали условия, при которых прекратят блокаду российских фур.

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"Это сложный вопрос, доверяю ли я Кабмину, понимаете, сейчас такие случаи в стране, что общественные организации в стране показывают Кабмину, что он должен делать. А Кабмин должен был сам вынести решение о блокирования российских фур еще раньше. Вот если это решение пройдет, русские дадут ответ, и мы решим, что все, россияне уже не едут, на таможне скажут, что русских не пропускать, то все, мы снимем блокаду", - сказал в комментарии "112 Украина" общественный активист из Ровно Андрей Митюхин.