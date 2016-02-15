Глава ГФС сообщил, сколько российских фур находится на территории Украины

В Украине на утро понедельника, 15 февраля, находилось менее 100 российских грузовиков, движение которых могли блокировать волонтеры или представители общественности, сказал в ходе брифинга в Киеве глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

«В Украине вообще сегодня на утро находилось меньше чем 100 российских грузовиков", - сказал Насиров.

Он уточнил, что блокирование движения машин на деятельности непосредственно фискальных служб не отражается, но это отражается на возможностях Украины выполнять свои международные обязательства. «Это (блокировка грузовиков - УНИАН), во-первых, преступление, это не позволяет выполнять международные договоренности", - сказал Насиров.

Ранее он призвал власти как можно скорее разрешить вопрос со взаимным временным запретом на транзит грузовиков между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации.

С 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени и разработка решений возникающих проблем. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.

Вместе с тем, в ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации 14 февраля в одностороннем порядке приостановило движение украинских грузовиков по российской территории. По данным Минтранса РФ, к обеду понедельника, 15 февраля, задержан 161 украинский грузовик.

МИД Украины уже направил ноту в МИД РФ с требованием разъяснить причины принятых решений, а премьер-министр Яценюк потребовал отменить запрет и придерживаться норм международного права.