Пивоварский прогнозирует "Укрзализныце" миллиардные убытки

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерная компания ожидает получить по итогам 2015 года, по предварительным неаудированным данным, около 1 млрд грн чистого убытка.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.

Пивоварский подчеркнул, что на такой финансовый результат акционерной компании в 2015 году повлиял ряд факторов, в частности, повышение норм амортизации, рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы, а также девальвация гривни, которая усложнила обслуживание долга.

Кроме того, глава Министерства инфраструктуры сообщил, что если в 2016 году не будут повышены тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, то по итогам текущего года «Укрзализныця» получит около 6 млрд грн чистого убытка, а объем капитальных инвестиций компании составят всего 3,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» планировала в 2016 году направить 15,6 млрд грн капитальных инвестиций на обновление и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе на обновление подвижного состава. Такая цифра заложена в проекте финансового плана «Укрзализныци» на 2016 год, который пока еще не утвержден Кабинетом министров.

Финансовый план «Укрзализныци» на 2015 год был утвержден в конце июля 2015 года. Как уточнил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года доходы от грузоперевозок "Укрзализныци" составят 7,4 млрд грн, от перевозки пассажиров – 251 млн грн.

По данным «Укрзализныци», по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 млрд грн, что на 4% меньше, чем в 2013 году.