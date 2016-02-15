"Укравтодор" подсчитал, сколько нужно денег на ремонт разрушенных дорог в Луганской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») оценивает затраты на ремонт разрушенных в результате боевых действий в Луганской области 836 км автодорог в сумму более 4 млрд грн, сообщили в пресс-службе госагентства со ссылкой на Службу автодорог Луганской области.

Согласно сообщению, сеть автомобильных дорог общего пользования в Луганской области насчитывает около 3614 км.

По информации Службы автодорог Луганской области, за период военного конфликта в регионе было разрушено 836 км дорог общего пользования и более 20 объектов дорожной инфраструктуры (путепроводы, пешеходные и автомобильные мосты).

В пресс-службе сообщили, что глава «Укравтодора» Андрей Батищев намерен лично контролировать процесс восстановления дорожной инфраструктуры в Луганской области.

С этой целью по инициативе Батищева в конце декабря 2015 года совместно с Луганской облгосадминистрацией была создана рабочая группа по вопросам функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры региона.

«Сейчас мы имеем первоочередной перечень дорог, которые входят в так называемый маршрут «Кольцо жизни». Именно их восстановление, по твердому убеждению Георгия Туки (губернатор Луганской области – УНИАН), является необходимым для обеспечения устойчивого сообщения между мирным населением, блокпостами и зоной разграничения. «Укравтодор» понимает всю важность и необходимость этого проекта, поэтому сейчас мы ищем необходимые средства для восстановления дорог этого маршрута, как в госбюджете, так и у иностранных доноров», – цитирует пресс-служба главу госагентства.

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Как сообщал УНИАН, в госбюджете на 2016 год финансирование дорожного хозяйства увеличено в два раза – до 6,6 млрд грн. Общий бюджет Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на 2016 год составит 18,7 млрд грн против 23 млрд грн, предусмотренных на 2015 год. При этом 11,945 млрд грн будет выделено на выполнение долговых обязательств по привлеченным ранее кредитам.

Общая сумма долговых обязательств «Укравтодора» перед кредиторами на начало текущего года составила около 43 млрд грн.