В России приостановлено движение почти 200 украинских грузовиков - Минтранс РФ

Об этом сообщила пресс-служба российского транспортного ведомства.

"К настоящему времени приостановлено движение 197 таких автомобилей", - говорится в сообщении.

Также в Минтрансе РФ заявили, что от украинских властей не поступало никакого официального уведомления о приостановлении транзитных перевозок через территорию Украины грузовых транспортных средств, зарегистрированных в РФ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Россия заблокировала движение по своей территории всех украинских автомобильных фур, кроме тех, которые двигаются в Казахстан под конвоем.

Напомним, Украина временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, по территории Украины. В воскресенье, 14 февраля, о решении запретить движение украинских грузовиков по территории РФ заявили в Минтранс РФ в ответ на "блокаду" российских фур в Украине.