В России задержаны более 300 фур, которые принадлежат украинским перевозчикам

Об этом УНИАН сообщили в Ространснадзоре.

"По состоянию на 10:00 16.02.2016 на территории России задержано 324 автотранспортных средства, принадлежащих украинским перевозчикам. Большинство автомобилей задержаны на территории Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Случаев совершения противоправных действий со стороны водителей автомобилей не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что до получения дополнительных указаний от Министерства транспорта РФ инспекторы Ространснадзора в ходе осуществления транспортного контроля грузовых автотранспортных средств, зарегистрированных в Украине, составляют протокол изъятия с описью документов и помещают автотранспортное средство на специализированную стоянку.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия заблокировала движение по своей территории всех украинских автомобильных фур, кроме тех, что движутся в Казахстан под конвоем.

Напомним, Украина также временно прекращает транзитные перевозки грузовыми автомобилями, зарегистрированными в РФ, на территории Украины.