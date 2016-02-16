Весеннее движение по Днепру открывают раньше срока

Министерство инфраструктуры Украины сегодня, 16 февраля, почти на три недели раньше обычного срока открыло навигацию на некоторых судоходных гидротехнических сооружениях и внутренних водных путях реки Днепр.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, соответствующий приказ №36 от 12 февраля об открытии навигации по Днепру издан Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.

В сообщении отмечается, что погодные условия способствуют указанному решению, о чем свидетельствуют данные специалистов Украинского гидрометеорологического центра.

Кроме погодных условий, досрочное открытие навигации стало возможным благодаря оперативному исполнению госпредприятием "Укрводпуть", занимающимся обслуживанием водных путей страны, соответствующих межнавигационных работ по техническому обслуживанию и ремонту судоходных гидротехнических сооружений на Днепре.

По данным пресс-службы, навигация по реке Днепр началась с 8:00 16 февраля на участке от Херсона до Каховской ГЭС (Каховский шлюз), 17 февраля навигация по Днепру будет открыта на участке от Каховской ГЭС до Днепровской ГЭС (Запорожский РГС), 18 февраля – на участке от Днепровской ГЭС до Днепродзержинской ГЭС (Днепродзержинский шлюз), 10-11 марта – на двух участках от Днепродзержинской ГЭС до Кременчугской ГЭС и от Кременчугской до Каневской ГЭС (Кременчугский и Каневский шлюзы), 16 марта – на участке от Каневской ГЭС до Киевской ГЭС (Киевский шлюз).

В сообщении отмечается, что такой шаг министерство осуществило по просьбе отечественных судоходных компаний с целью расширения логистических возможностей перевозчиков и уменьшения нагрузки на автомобильные дороги Украины. Так, например, только один из крупнейших производителей и экспортеров сельхозпродукции в Украине агрохолдинг "Нибулон" в период с 15 февраля по 10 марта планирует общий объем перевозок речным транспортом около 34 тысяч тонн грузов.

"Министерство инфраструктуры и в дальнейшем будет осуществлять мероприятия для максимального увеличения сроков навигации", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеНа реках Украины хотят ввести круглогодичную навигацию

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Министерство инфраструктуры Украины открыло навигацию на некоторых судоходных гидротехнических сооружениях и внутренних водных путях реки Днепр 3 марта.