В России заявили о полной приостановке транзита украинских фур

Россия полностью приостанавливает по своей территории транзит грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Украине.

Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

"В связи с продолжением блокирования движения российских грузовых транспортных средств по территории Украины с 12.00 мск 16 февраля 2016 г. на территории РФ полностью приостанавливается движение украинских грузовых транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки грузов". Доставка грузов на территорию Республики Казахстан в соответствии с указом президента РФ от 1 января 2006 г. № 1 будет продолжена, но перевозчиками других государств", - заявили в Минтрансе.

Сообщается, что к настоящему времени органами Ространснадзора на территории РФ приостановлено движение 324 украинских грузовых транспортных средств.

"Действие этих ответных мер продлится до урегулирования ситуации, связанной с блокировкой украинской стороной российских грузовых транспортных средств", - подчеркнули в Минтрансе России.

В ведомстве также отметили, что по состоянию на 12:00 16 февраля движение российских грузовиков по территории Украины по-прежнему затруднено, невозможно въехать на территорию Украины со стороны европейских стран. Блокирование российских грузовиков на территории Украины продолжается с 11 февраля.

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Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории.

Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами-членами Европейского Союза.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.

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С 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.