Транзитная война: все польские грузовики покинули Россию

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что движение в восточном направлении прекратилось, поскольку в полночь перестали действовать разрешения на перевозку грузов в Российскую Федерацию.

Польские владельцы транспортных компаний больше не могут осуществлять грузовые перевозки в Россию. Это следствие нехватки взаимопонимания между Польшей и Россией в вопросе правил реализации автомобильных перевозок между государствами.

Перевозчики из Польши должны были до полуночи вернуться в страну. Если бы они остались на территории России, им угрожали бы большие штрафы в размере около миллиона рублей (более 11 тыс. евро).

Согласно сообщению, вице-министр инфраструктуры и строительства Польши Ежи Шмит, в компетенцию которого входят транспортные вопросы, сообщил, что в понедельник 15 февраля польская сторона получила протокол, представляющий позицию российской стороны на тему транспортных перевозок между двумя странами.

"К сожалению, не все в документе представлены в такой форме, которая бы нас во-первых удовлетворяла, а во-вторых - соответствовала тому, что было уже установлено", - сказал Шмит.

Польский министр отметил, что определенной следующей даты встречи с россиянами пока нет. При этом Ежи Шмит заверил, что его ведомство готово и в дальнейшем вести разговоры с Москвой, проведение которых возможно еще на этой неделе.

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В то же время сообщается, что в транспортном кризисе россияне обвиняют Польшу. Они утверждают, что Варшава требует слишком много разрешений для проезда по польской территории. В то же время в Министерстве инфраструктуры и строительства Польши заявляют, что именно российская сторона резко сократила годовые квоты на разрешения, чтобы вытеснить иностранных перевозчиков со своего рынка.

Так, уже более двух недель Москва не может достичь взаимопонимания с Варшавой о правилах транспортных перевозок. В полночь 1 февраля остановлено товарное движение на границе Польши с Калининградской областью. Поэтому польские тиры больше не могут въезжать на территорию России, а российские - в Польшу.

Поэтому поток российских грузовиков начал расти в Беларусь, откуда водители хотят попасть в Литву и местного порта Клайпеда. На белорусско-литовской границе в понедельник наблюдались огромные очереди.

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Российские перевозчики бьют тревогу и заявляют, что затягивание "грузового кризиса" повлечет многомиллионные потери транспортных компаний и потерю рабочих мест тысячами работников.

Как сообщал УНИАН, Россия полностью приостановила на своей территории транзитгрузовых транспортных средств, зарегистрированных в Украине в ответ на блокирование общественными активистами в 10 регионах Украины российских грузовиков.