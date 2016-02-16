Марафон по блокаде транзита продолжается: в Литве образовалась очередь фур на границе с РФ

Об этом сообщает ТАСС.

“Часть машин находится на площадке ожидания, однако колонна растянулась так, что фуры стоят и на улицах городка”, - говорится в сообщении.

Согласно постоянно обновляемой интернет-странице Службы охраны госграницы, на которой в режиме реального времени размещается информация о положении на литовских КПП, в "Кибартай" простаивают более 90 грузовиков, водителям которых придется ждать очереди на пересечение границы около 16 часов.

По мнению таможенных посредников, нехарактерная для этого времени очередь образовалась в результате того, что машины с российскими номерами вынуждены выбрать для въезда в Калининградскую область литовское направление. Маршрут через Белоруссию и далее Польшу для них временно закрыт.

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1 февраля истек срок действия разрешений на грузоперевозки, которыми ежегодно обмениваются Россия и Польша. Сторонам не удалось прийти к соглашению по новым разрешениям, поэтому водители грузовиков двух стран лишились возможности пересечения границы и транзита. В поисках других путей поток машин хлынул в том числе и в Литву.

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Сохраняются очереди и на литовско-белорусской границе. На КПП Медининкай сегодня простаивают 370 грузовиков с прогнозируемым временем ожидания в 41 час.