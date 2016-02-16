Оккупанты решили построить мост в Керчь из развалин Крымской АЭС

В рамках подготовки к созданию технопарка на базе недостроенной АЭС в Щелкино оккупационному "минстрою" совместно с ГУП "Центр комплексного снабжения строительных материалов" поручили демонтировать здания, вывезти строительный мусор, углубить озеро Акташ и оградить территорию. Об этом сегодня сообщил "первый заместитель министра строительства и архитектуры" Владимир Локтионов, передает "Крыминформ".

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"Мероприятие дорогостоящее, но мы не берем бюджетные деньги. Строительный материал идет на переработку, получаем из него песок и щебень для продажи. В частности, уже заключен договор на поставку строительных материалов для строительства моста через Керченский пролив", - заявил он.

Локтионов также добавил, что оккупационные "власти" намерены очистить площадку, на которой должны была появиться АЭС, до 2017 года.

Ранее российские оккупационные власти заявляли, что готовятся начать строительство моста через Керченский пролив в январе 2016 года.