"Укрзализныця" ожидает 2,4 миллиарда гривень убытка по итогам 2015 года

Прогнозируемый финансовый результат Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", созданного на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по итогам 2015 года составит 2,4 млрд грн чистого убытка против 87 млн грн чистой прибыли по итогам 2014 года.

Соответствующие данные содержатся в проекте финансового плана компании на 2016 год, опубликованном на сайте Министерства инфраструктуры.

Согласно документу, ожидаемый доход компании по итогам 2015 года составит 63,8 млрд грн, валовая прибыль - 12,1 млрд грн, а операционная прибыль - 2,669 млрд грн. Прогнозируемый показатель EBITDA (объем прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений) составит 18,3 млрд грн, рентабельность - 28,8%.

При этом, финансовый план "Укзализныци" на 2015 год предполагал получение чистой прибыли в размере 382,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, согласно финплану на 2016 год, чистая прибыль "Укрзализныци" в этом году составит более 96 млн грн.

15 февраля министр инфраструктуры Андрей Пивоварский сообщил, что по итогам 2015 года "Укрзализныця" ожидает получить около 1 млрд грн чистого убытка.

Ранее руководство Мининфраструктуры и "Укрзализныци" заявляли, что проект финплана "Укрзализныци" на 2016 год будет принят Кабинетом министров до конца 2015 года. Финансовый план "Укрзализныци" на 2015 год был утвержден в конце июля прошлого года.