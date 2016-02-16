Украина и РФ договорились о взаимном возврате фур: передвижение разблокируют на десять дней

Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, возобновить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров с Министерством транспорта РФ.

«Министерство инфраструктуры Украины договорилось о беспрепятственном возвращении в Украину тех украинских грузовиков, которые в результате приостановления транзита остались на территории РФ или в странах Азии на границе с РФ. Взамен украинская сторона позволит проезд по украинской территории российским грузовым автомобилям, которые ждут возвращения домой из стран ЕС», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что принятое решение позволит более 600 украинским авто, которые заблокированы на территории РФ или направляются в Украину из стран Азии, в период с 16 по 25 февраля включительно беспрепятственно вернуться в Украину.

«Аналогично, около 600 российских автомобилей смогут вернуться в Россию из стран Евросоюза. Украинская сторона обеспечит сопровождение колонн российских авто до границы с Российской Федерацией или Республикой Беларусь», - подчеркнули в пресс-службе.

В этой связи Мининфраструктуры призвало общественных активистов в ближайшие 10 дней не препятствовать передвижению российских грузовиков в направлении РФ.

«Мы призываем общественных активистов в ближайшие 10 дней не мешать передвижению грузовых российских автомобилей домой. Это залог того, что наши украинские водители смогут беспрепятственно добраться в Украину», - цитирует пресс-служба заместителя министра инфраструктуры Оксану Рейтер.

По данным пресс-службы Мининфраструктуры, в результате транзитной блокады более 350 грузовиков украинского происхождения были остановлены на территории РФ, и более 300 автомобилей находятся в странах Азии в ожидании возвращения в Украину транзитом через территорию России.

В свою очередь, аналогично на территории Украины активисты заблокировали движение 60 российских грузовиков и еще более 500 авто накопились на западной границе Украины с ЕС, ожидая возвращения в Россию транзитом через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

15 февраля Кабмин сообщил, что до момента получения объяснений от РФ и решения данного спора Украина временно приостанавливает действие транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями РФ по территории Украины.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк также заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории.

Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами - членами Европейского Союза.

Ранее общественные активисты в 10 областях Украины начали бессрочную акцию по недопущению выезда из Украины в направлении международных границ грузовых автомобилей с номерами российской регистрации. В ответ на действия активистов Министерство транспорта Российской Федерации приостановило движение украинских грузовиков по российской территории.

С 12 февраля по инициативе Мининфраструктуры начал работу межведомственный оперативный штаб, задачей которого является оценка ситуации в режиме реального времени. В штаб вошли представители Минэкономразвития, Фискальной службы, Госпогранслужбы, Национальной полиции.