Активисты не будут препятствовать возвращению российских фур в РФ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из организаторов акции Тарас Деяк.

"Согласны пропустить российские грузовики через территорию Украины в Россию в ответ на разблокирование украинских автомобилей, грузов и водителей в движении через границы России в направлении Украины. Делаем это ради украинцев, в частности, наших земляков-закарпатцев, которых немало осталось "заложниками" в России без возможности выехать домой", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, активисты будут продолжать мониторинг на границах и основных путях сообщения в государстве.

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"Оставляем организованными мобильные группы, которые в случае необходимости будут оперативно реагировать на ситуацию. Созданные в областях Украины координационные штабы будут осуществлять контроль и будут готовы к дальнейшим действиям. В частности – для возможного восстановления акций противодействия российскому бизнесу в Украине", - сообщил Деяк.

Также активисты заявили, что их требование запрета транзита товаров по территорию Украины выполнено частично.

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"Подчеркиваем необходимость утвердить решение как о постоянном запрете перемещения грузов, так и в целом работы бизнеса страны-оккупанта в Украине", - отметил активист.

Заява координаторів Всеукраїнської акції з блокування транзиту російських вантажівок територією УкраїниРеагуючи на сит... Posted by Тарас Деяк on Tuesday, February 16, 2016

Как сообщал УНИАН, Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, восстановить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад. Принятое решение позволит более чем 600 украинским авто, которые заблокированы на территории РФ или направляются в Украину из стран Азии, в период с 16 по 25 февраля включительно беспрепятственно вернуться в Украину.