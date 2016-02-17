Транзитные войны: первая колонна украинских фур покинула Россию

Об этом сообщает Министерство транспорта РФ.

Отмечается, что транзитное движение возобновлено на территории Брянской области.

«В рамках реализации предложенной украинской стороной 16 февраля 2016 года программы действий по возврату российских и украинских грузовых транспортных средств, осуществляющих транзитные перевозки, в государства их регистрации (режим "Еду домой"), Ространснадзором на территории Брянской области обеспечено возобновление ранее приостановленного движения», - говорится в сообщении.

Сказано, что по состоянию на 22.00 была сформирована и отправлена первая группа украинских грузовиков.

«Данная работа будет продолжена в координации с соответствующими действиями украинской стороны», - добавили в ведомстве.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля до 25 февраля 2016 года включительно, восстановить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад. Принятое решение позволит более чем 600 украинским авто, которые заблокированы на территории РФ или направляются в Украину из стран Азии, в период с 16 по 25 февраля включительно беспрепятственно вернуться в Украину.