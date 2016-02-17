Дистрибьютор российских Lada в Украине закончил год с прибылью

Дистрибьютор автомобилей марки Lada в Украине "Торговый дом "УкрАвтоВАЗ" по итогам 2015 года получил чистую прибыль 19,8 миллиона гривень против 6 миллионов гривень чистого убытка в 2014 году.

Согласно сообщению предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в 2015 году дебиторская задолженность компании сократилась на 35% - до 18 миллионов гривень, долгосрочные обязательства - в два раза, до 23,2 миллиона гривень, а текущие обязательства выросли на 63% - до 40,5 миллиона гривень.

Читайте такжеУкраина с января вводит пошлину на импорт российских автомобилей

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2015 года сократились вдвое - до 46,6 тысячи штук.

Читайте такжеRenault от участия в российском "АвтоВАЗе" понес убытки на 620 миллионов евро

Справка УНИАН. Акционерное общество "УкрАвтоВАЗ" является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Lada и оригинальных запасных частей Lada и работает на рынке Украины с 1995 года. Основным направлением деятельности "УкрАвтоВАЗа" является осуществление поставок автомобилей Lada производства ОАО "АвтоВАЗ" (Тольятти) и оригинальных запасных частей Lada.