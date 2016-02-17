Госавиаслужба временно закрыла аэропорт "Ужгород"

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) временно приостановила действие сертификата аэропорта "Ужгород" на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными в результате проверки нарушениями правил безопасности.

Об этом в комментарии УНИАН сообщили представители службы.

Согласно полученной информации, сертификат приостановлен до устранения выявленных нарушений.

В тоже время на сайте Госавиаслужбы сообщается, что сегодня завершились внеплановые проверки авиационных предприятий Украины. Проверка была начата после инцидентов, произошедших в середине января в международных аэропортах "Львов" и "Киев" (Жуляны) во время выполнения рейсов авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ).

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Как сообщал УНИАН, 15 января самолет "МАУ", выполнявший рейс Львов-Киев, из-за запаха горелого пластика в салоне совершил вынужденную посадку в аэропорту "Львов". По словам представителей авиакомпании, запах был вызван попаданием целлофановой пленки в двигатель самолета. Позже, 16 января, самолет "МАУ" во время посадки в аэропорту "Киев" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.