Пивоварский призвал как можно скорее урегулировать вопрос транзита украинских фур по России

Вопрос разблокирования транзита украинских грузовиков по территории России, заблокированного по немотивированному решению транспортных властей Российской Федерации, должен быть решен в ближайшие дни с привлечением европейской стороны.

Об этом в ходе совещания в правительстве сказал министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"По всем возможным каналам, совместно с нашими коллегами из ЕС и представителями Министерства транспорта РФ мы работаем над тем, чтобы урегулировать вопрос транзитных перевозок и разблокировать этот вопрос. Это очень важно. Примерно 50 тысяч украинцев работают на автомобильном транспорте на транзитных перевозках Украина - Азия. Примерно 4 млрд грн этот рынок. Для того, чтобы автомобилем доехать до Азии, нужно переехать через территорию России, - сказал министр. - 50 тысяч людей. Если будет заблокирован вопрос, то кто-то потеряет бизнес, а транзитный потенциал Украины будет уменьшаться и уменьшаться".

Министр подчеркнул, что сейчас основная задача министерства – как можно скорее решить этот вопрос.

"В ближайшие дни разблокировать вопрос заблокированных автомобилей, провести разъяснительную работу для населения о том, что такое транзит, и разблокировать в общем вопрос транзитных перевозок с нашими партнерами из ЕС", - подчеркнул Пивоварский.

Он также напомнил, что с 12 февраля работает оперативный штаб.

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"У нас есть договоренность с российской стороной о том, что с завтрашнего дня (18 февраля - УНИАН) с 9 утра начинает работать режим "еду домой". Все украинские автомобили, заблокированные в РФ, едут в Украину. Из Украины едут в Россию автомобили с российской регистраций, - сказал министр. - Автомобили, заблокированные на территории Азии - а это более 300 автомобилей, которые не могут проехать по территории России из-за блокирования всего транзита, эти автомобили тоже смогут по этому режиму приехать назад. Надеемся, что за 10 дней мы полностью решим вопрос разблокирования украинских автомобилей в России и российских в Украине".

При этом министр обратился к украинским активистам с призывом разобраться в вопросах транзита и признать, что транзит не терпит границ.

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"Как вы знаете, на прошлой неделе украинские активисты начали блокировку так называемого российского транзита через территорию Украины. Важно понимать, что транзит не имеет границ и не имеет ограничений. Украина как транзитная страна зарабатывает деньги на том, что транзитные товары из Европы в Азию и из Азии в Европу идут через Украину. И очень часто люди путают, думая, что груз, который едет на "российских" номерах, российского происхождения. Но это не так, - подчеркнул Пивоварский. -Большинство товаров, которые застряли на территории Украины, имели не российское происхождение. Это был транзит. И ограничений тут быть никаких не может. Более того, Украина подписала множество соглашений о том, что транзит не может останавливаться, транзит должен идти большим потоком".