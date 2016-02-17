"Укрзализныця" договорилась о реструктуризации $500 миллионов долга

Держатели еврооблигаций созданной на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") акционерной компании на сумму 500 миллионов долларов с погашением в 2018 году одобрили реструктуризацию ее ценных бумаг, сообщил эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи.

"Информируем, что собрание держателей облигаций на 500 миллионов долларов под 9,5% годовых с погашением в 2018 году проведено в среду, 17 февраля… Предложенная чрезвычайная резолюция была должным образом принята на собрании", - сказано в сообщении эмитента.

В свою очередь, в пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что держатели 87,78% непогашенных облигаций подали поручения относительно голосования на собрании держателей облигаций и примерно 99,86% поданных голосов были отданы в поддержку указанного решения.

"Завершение репрофилирования облигаций-2018 обеспечит снижение финансовой нагрузки на общество в среднесрочной перспективе, а также будет способствовать цели "платежный баланс" в рамках программы EFF Международного валютного фонда. Мы с нетерпением ожидаем доведения репрофилирования облигаций до успешного завершения", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности главы "Укрзализныци" Александра Завгороднего.

Ранее эмитент на сайте Ирландской фондовой биржи сообщил о созыве 17 февраля 2016 года собрания держателей еврооблигаций на 500 миллионов долларов для обсуждения вопроса реструктуризации ценных бумаг. В случае отсутствия кворума 17 февраля повторное собрание держателей ценных бумаг было запланировано на 3 марта 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая 2015 года "Укрзализныця" сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта и о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 миллиарда гривень при общей сумме долга в 37,5 миллиарда гривень. Из них, по словам руководства "Укрзализныци", внутренний долг перед частными кредиторами составил около 22 миллиардов гривень.

В июле "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.

9 декабря "Укрзализныця" сообщила о согласовании с Комитетом кредиторов условий реструктуризации облигаций на сумму 500 миллионов долларов. В частности, ставка купона была увеличена с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что условия реструктуризации бондов "Укрзализныци" на 500 миллионов долларов отвечают условиям обмена проблемных долговых обязательств, и ожидает завершения процесса реструктуризации этих бондов в конце февраля - начале марта 2016 года.