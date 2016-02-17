Россия должна вернуться в рамки международных договоренностей в вопросе транзита грузов - Пивоварский

Россия должна вернуться в рамки международных договоренностей в вопросе урегулирования транзита украинских грузов по российской территории, сказал в ходе совещания в правительстве министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Россия должна снять ограничения по транзиту для украинских автомобилей, чтобы вернуться в рамки международных договоров на принципах взаимности", - сказал министр.

Ранее Пивоварский отмечал, что вопрос разблокирования транзита украинских грузовиков по территории России, заблокированного по немотивированному решению транспортных властей Российской Федерации, должен быть решен в ближайшие дни с привлечением европейской стороны.

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Как сообщал УНИАН, Россия 14 февраля в одностороннем порядке остановила перемещение украинских грузовиков по своей территории, Министерство иностранных дел Украины безотлагательно направило ноту Российской Федерации с требованием объяснить такие незаконные действия.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина требует от России не просто пояснений, а отмены неправомерного решения о запрете транзита украинских грузовиков по своей территории. Яценюк также подчеркнул, что украинская сторона проводит консультации по данному вопросу со странами-членами Европейского Союза.

Кроме того, Украина временно прекратила действие транзитных документов для грузовых автомобилей РФ по территории Украины.