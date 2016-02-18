Toyota отзывает почти 3 миллиона автомобилей из-за ремней безопасности

В компании говорят, что в случае аварии они могут быть повреждены металлическим каркасом сидения, передает Би-би-си. В заявлении Toyota говорится, что среди отзываемых автомобилей - популярный кроссоверы RAV 4, произведенные с июля 2004 по август 2014 года, и кроссоверы Vanguard, выпущенные с октября 2005 по январь 2016 года.

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В автомобилях, подлежащих отзыву, к каркасам задних сидений будет добавлено изоляционное покрытие, которое не даст металлической конструкции повредить ремень безопасности при аварии.

Ранее сообщалось о двух случаях повреждения ремней безопасности при ДТП, но Toyota не стала связывать отзыв автомобилей с этими происшествиями.

В октябре 2015 года компании пришлось отозвать 6,5 млн автомобилей из-за проблем со стеклоподъемниками. Ранее в том же году Toyota отозвала около 10 млн машин из-за дефектов в подушках безопасности, из-за которых погибли несколько человек.

В декабре 2012 года Toyota согласилась выплатить примерно $1,1 млрд в качестве компенсации ущерба миллионам американских покупателей, пострадавших от череды массовых отзывов автомобилей.