Из Черновицкой области в Россию отправилась колонна из 43 "блокадных" российских фур

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель Черновицкой таможни ГФС Николай Салагор, в ночь на 18 февраля с пункта пропуска «Порубное» была отправлена первая колонна фур в составе 43 машин.

Такое решение вечером 17 февраля приняли должностные лица таможни и Черновицкого пограничного отряда во время селекторного совещания после того, как Министерство инфраструктуры Украины дало соответствующее указание таможни.

Фуры будут сопровождать автомобили полиции до украинско-российской границы.

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«Еще 8 грузовиков сейчас находятся в стадии оформления. В ближайшие часы эти фуры тоже будут отправлены домой», - сказал Салагор.

В то же время он отметил, что грузовики из РФ, которые находились на румынской части границы, пропускают на таможенную часть Украины. Правда, не все фуры пока пересекли границу, некоторые водители потерялись.

«Сколько еще пьяных находится на территории Румынии, не знаю. Но процесс идет. У нас есть время еще до 25 февраля», - добавил руководитель таможни.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 февраля, на «Порубном» на таможенной территории Украины были заблокированы 32 российских грузовики, а на румынской части границы – 50.

Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля по 25 февраля включительно, возобновить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад.

Вчера Министерство транспорта РФ сообщило, что первая группа украинских грузовых автотранспортных средств, заблокированных в России, смогла выехать в направлении Украины. Отмечалось, что транзитное движение возобновлено на территории Брянской области.