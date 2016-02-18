За вчерашний день в Украину вернулись 17 заблокированных в России украинских фур

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

«С 9 утра (18 февраля – УНИАН) начала работать программа «Еду домой». Уже вчера вернулись 17 украинских грузовиков. С бизнесом в закрытом режиме мы завтра все обсудим», - сказал Пивоварский.

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Как сообщал УНИАН, Украина и Российская Федерация договорились временно, на период с 16 февраля по 25 февраля включительно, возобновить перемещение грузовых автотранспортных средств по территории обеих стран, которое было заблокировано несколько дней назад.

Вчера Министерство транспорта РФ сообщило, что первая группа украинских грузовых автотранспортных средств, заблокированных в России, смогла выехать в направлении Украины. Отмечалось, что транзитное движение возобновлено на территории Брянской области.



