СМИ: в Европе разрешили полеты над оккупированным Крымом - контролировать будет Украина

Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) заявило, что авиаперевозчики могут возобновить полеты над Крымом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA.

"В авиационном агентстве пришли к выводу, что риски, связанные с аннексией Россией Крыма, для авиакомпаний снизились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее EASA рекомендовала не летать над Крымом, поскольку официально Украина отвечает за воздушное пространство над полуостровом, но на деле в Симферополе работают диспетчеры, которые подчиняются авиационным властям России.

Теперь агентство разрешило использовать европейским авиаперевозчикам два маршрута в границах Симферопольского района. При этом координировать и контролировать полеты зарубежных компаний, как пишет издание, должны авиадиспетчерские службы Украины.

Издание считает это решение EASA политической победой Украины, указывая на тот факт, что она сможет получать деньги за обслуживание иностранных самолетов над территорией аннексированного Крыма.

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Отметим, в сообщении, опубликованном на сайте EASA, говорится о новом соглашении, которое было подписано с Украиной 18 января. Сообщается, что соглашение предусматривает расширение сотрудничества между органами организации воздушного движения, но информация о разрешении полетов над оккупированным Крымом отсутствует.

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Напомним, в ноябре 2015 года Украина прекратила переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения.